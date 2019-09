21 yaşlı "İnstagram" fenomeni Mikayla Saravia uzun dili sayəsində ildə 80 min fund (təxminən 180 min manat) qazanır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, xüsusilə yemək firmaları ilə işləyən gənc qız hər paylaşıma görə adam başına 900-3000 dollar gəlir əldə edir. Adətən yeməkləri yalayarkən foto çəkdirib, paylaşan Saravia 16 santimetrlik dili ilə sosial mediada məşhurlaşıb.

İzləyiciləri dilinə görə onu adətən kərtənkələyə və ilana bənzədirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.