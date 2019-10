"İran hökuməti ABŞ ilə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil".

"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın ali lideri Ayətullah Əli Xamenei bildirib.

O qeyd edib ki, İranın ABŞ ilə istənilən səviyyədə danışıqlar aparması qeyri-mümkündür.

"Bu cür əlaqələr ABŞ-ın təzyiq siyasətinin uğuru demək olacaq", - Xamenei söyləyib.



