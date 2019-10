İngiltərə Premyer Liqasında V turun bağlanış matçında "Aston Villa" "Vest Hem"i qəbul edib.

Milli.Az xəbər verir ki, meydan sahiblərinin iki futbolçusu - Tayron Minqslə Ənvər Əl-Qazi arasında fikir ayrılığı yaşanıb. Buna görə də futbolçular arasında mübahisə yaranıb. Kəllə-kələyə gələn futbolçuları komanda yoldaşları ayırıb.

Birmingem təmsilçisi "Vest Hem"lə 0:0 hesablı heç-heçə edib.

Milli.Az

