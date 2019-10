Bir müddət əvvəl Bodrumda oğlunun yanında çılpaq üzməsi ilə gündəmə gələn model Keyti Pris bu dəfə Taylanda yollanıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla bildirir ki, 5 uşaq anası olan 41 yaşlı ingilis model Taylandda fotosessiya etdirib. Fotosessiya zamanı lüt olan modelin üzərində, sadəcə, şəffaf tor olub.

Qeyd edək ki, Keyti axırıncı dəfə büsqaltersiz görüntülənəndə onun bədənində və sinəsində tikiş izləri var idi.

İsmayıl

Milli.Az

