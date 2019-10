Toyda ŞOK GÖRÜNTÜLƏR: gəlin striptiz göstərdi, sonra yatağa girdi və bəylə... - VİDEO

Bir neçə il əvvəl Rusiyada keçirilən seçkilərdə prezidentliyə namizədliyini irəli sürən Kseniya Sobçak öz toyunda striptiz göstərib.

Publika.az xəbər verir ki, toyun ortasında teleaparıcı bütün qonaqları rəqsi ilə təəccübləndirib. Gəlin bir neçə rəqqasın müşayiəti ilə səhnədə bəy üçün əsl şou nümayiş etidirib. O, İrina Alleqrovanın "йди в меня, войди в мои сны" mahnısının sədaları altında rəqs edib. Rəqsin sonunda aparıcı yatağa uzanıb, rəqqaslar isə təzə bəyi onun yanına gətirib.

Lakin gəlinin qayınana və qayınatası hazırlanan şounu bəyənməyib. Yuriy Boqomolov və Olqa Ulyanova tələsik zaldan çıxaraq, toyu tərk ediblər. Sobçakın anası da bu görüntülərin onun üçün gözlənilməz olduğunu bildirib.

Yeri gəlmişkən, bu, Sobçak və Boqomolovun ikinci evliliyidir. Bundan əvvəl tanınmış jurnalist Maksim Vitorqanla evli olub. Onun bu nikahdan bri oğlu, teatr direktorunun isə 9 yaşlı qızı var.

Qeyd edək ki, cütlüyün toya cənazə maşınında gəlməsi də sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmamışdı.

