Zöhrə Abdullayevaya bədbəxtlik gətirən BU SÖZ OLDU? - Zaur yadına saldı - VİDEO

Keçən il beyin xərçəngindən övladını itirən əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva uzun fasilədən sonra efirə çıxıb.

Milli.Az xəbər verir ki, "Bizimləsən"də qonaq olan sənətçinin hər kəlməsində artıq həyatın onun üçün mənasız olduğu hiss edilib.

Aparıcı Zaur Baxşəliyev əməkdar artistə övladı hələ xəstəliyə düçar olmamışdan öncə aralarında baş tutan bir dialoqu xatırladıb:

"Aeroportda biz sizlə təsadüfən görüşdük. Mən Yessentukidən gəlirdim, siz Kislovodskidən gəlirdiniz. Orada bir söz söylədiniz: "Allaha dedim ki, Ya rəb, mənim daha nəyə ehtiyacım var ki? Mənə bundan sonra nə göstərəcəksən ki?" Niyə soruşurdunuz ki?"

Zöhrə Abdullayeva Zaurun sözlərinə "Nə bilim! Deyirdim, "İlahi, min şükür sənə ki, məni belə rahat yaşadırsan". Axı hər qara zolağın bir ağ zolağı, hər ağın da bir qara zolağı var. Elə bil hiss etmişdim ki, həyatımda nəsə bir sunami olacaq. Hər şey rəvan idi, yaxşı idi. Bu dərəcədə ola bilməzdi axı. Allah dedi, dayan, göstərəcəm. Kaş mənə nə isə edərdi. Ağıllı balam ağıllı başından xəstələndi" cavabını verib.

Təhməz Təkin

Milli.Az

