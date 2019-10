Bakı. İlhamə İsabalayeva – Trend:

Azərbaycanda “Lisenziyalar və icazələr haqqında” qanuna dəyişiklik edilir.

Trend-in məlumatına görə, qanuna təklif edilən dəyişikliklə lisenziya və icazə verən orqanlara yeni səlahiyyət verilir.

Yeni təklif edilən dəyişikliyə görə, həmin orqanlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi siyahı üzrə verdiyi, dayandırdığı, bərpa və ya ləğv etdiyi lisenziyalar və icazələrlə bağlı məlumatları reyestrdə qeydə alındığı tarixdən 3 iş günü ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərəcək.

