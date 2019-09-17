Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
Çempionlar Liqası
20:55 Lion - Zenit - Match! TV, Match! Premier, beIN Sports 2
20:55 İnter - Slaviya - CBC Sport, Match! Football 1, beIN Sports 1
23:00 Çelsi - Valensiya - Match! Football 1, beIN Sports MAX 1
23:00 Benfika - Leyptsiq - Match! Football 3, beIN Connect
23:00 Ayaks - Lill - beIN Sports MAX 2, Match! Arena
23:00 Borussiya Dortmund - Barselona - CBC Sport, Match! Football 2, beIN Sports 2
23:00 Napoli - Liverpul - İdman TV, Match! TV, beIN Sports 1
23:00 Zalsburq - Genk - beIN Connect
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