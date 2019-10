Bu il Azərbaycanın ən gözəl modeli seçilən Səmra Hüseynova podiumda olduğu kimi sosial şəbəkədə də diqqət çəkməyə davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, paylaşımlarının əksəriyyətində yarıçılpaq olan cazibədar model üst geyimsiz kamera qarşısına çıxıb. Ehtiraslı pozları ilə təqibçilərini hər dəfə təəccübləndirməyi bacaran Səmra sinəsini bu dəfə kitabla örtməyə çalışıb.

Bu da Səmranın sözügedən paylaşımı:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

