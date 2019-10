Nikol Paşinyan ABŞ-a səfərə gedir

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ABŞ-a səfərinin gündəliyi açıqlanıb.

“Report” “Sputnik Armeniya”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

Bildirilib ki, sentyabrın 21-də Nikol Paşinyan ABŞ-a işgüzar səfərə yola düşəcək.

Sentyabrın 22-də Los-Ancelesdə, şəhərin mərkəzində mitinqdə iştirak və çıxış edəcək. Kaliforniya ştatı və şəhərinin rəhbərliyi, erməni icmasının nümayəndələri və erməni KİV-in təmsilçiləri ilə görüşü gözlənilir. Nikol Paşinyanın yerli iş adamlarının iştirakı ilə keçiriləcək biznes foruma da qatılacağı planlaşdırılıb. O, San-Xosedə yüksək texnologiyalar sahəsinin təmsilçiləri, erməni etnik qrupunun nümayəndələri olan mütəxəssislərlə görüşəcək.

Onun Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasında iştirak və çıxışı nəzərdə tutulub. N.Paşinyan BMT-nin baş katibi Antoniu Qutterişlə də görüşəcək.

Proqramda Ermənistan baş nazirinin sessiya çərçivəsində ABŞ prezidenti Donald Trampla görüşü barədə məlumat verilməyib.



