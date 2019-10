“Wi-Fi Alliance” təşkilatı “Wi-Fi 6” standartını istifadəyə verib

“Wi-Fi 6” standartının istifadəyə verilməsi internetə qoşulma sürətini 40% yüksəldəcək. Bu haqda sentyabrın 16-da “Wi-Fi Alliance” təşkilatının “Twitter” hesabında məlumat verilib.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “iz.ru” saytına istinadən yazır ki, “Wi-Fi 6” standartı Elektrotexnika və Elektronika Mühəndisləri İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Texnologiya 2,4 və 5 QHs tezlik diapazonlarında işləyir ki, bu da məlumatların yüksək sürətlə ötürülməsini təmin edir.



“Wi-Fi 6” standartı, həmçinin “OFDMA” texnologiyasını (uyğun routerlərə məlumatları bir neçə müştəriyə sinxron translyasiya etməyə imkan verən çoxsaylı giriş) dəstəkləyir.



Məlumata görə, “Samsung Galaxy Note10” aparatı yeni standartı dəstəkləyən ilk smartfondur.



“Wi-Fi Alliance” simsiz “Wi-Fi” avadanlığının bütün əsas istehsalçılarını, 320-dən çox şirkəti birləşdirən təşkilatdır. Təşkilat “Wi-Fi” şəbəkələri standartlarını (IEEE 802.11 spesifikasiyaları) və lokal simsiz şəbəkələrin qurulması metodlarını işləyib hazırlayır.



