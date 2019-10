AFFA İntizam Komitəsi növbəti dəfə "Qarabağ"ı eyni səbəbə görə cərimələyib

AFFA İntizam Komitəsi "Qarabağ" və "Zirə" klubunu 800 manat məbləğində cərimələyib.

"Report"un məlumatına görə, buna hər iki komandanın bəzi üzvlərinin Premyer Liqanın IV tur matçında “A” buraxılışından istifadə etməməsidir. "Qarabağ" "Neftçi" ilə görüşdə, "Zirə" isə "Sumqayıt"la matça görə cəzaya məruz qalıb.

Qurum "Sabah" və "Qəbələ"yə də 800 manat cərimə kəsib. Bu komandalar arasındakı IV tur matçında hər iki kollektivin 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalanıb. "Səbail" də eyni məbləğdə cərimə olunub. Qəsəbə təmsilçisinin 4 futbolçusu "Keşlə" ilə görüşdə sarı vərəqə alıb.

Qeyd edək ki, IV turda "Qarabağ" "Neftçi"ni (2:0), "Səbail" "Keşlə"ni (2:1), "Qəbələ" "Sabah"ı (1:0), "Zirə" isə "Sumqayıt"ı (2:1) məğlub edib.



