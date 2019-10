Əfqanıstan prezidenti Əşrəf Qaninin qatıldığı mitinqə bombalı hücum təşkil olunub.

Publika.az xəbər verir ki, səlahiyyətli şəxslər hücumun Pərvan əyalətinin Cəngəl Bağ bölgəsində mitinq üçün toplaşan qələbəliyin arasında gerçəkləşdiyini bildirib.

Ölü və yaralıların olub-olmaması haqqında hələ ki, məlumat yoxdur.

Hücumun məsuliyyətini heç bir qruplaşma öz üzərinə götürməyib.

Qeyd edək ki, Əfqanıstanda 28 sentyabrda prezident seçkiləri keçiriləcək.

Zümrüd

