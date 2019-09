Müğənni Sərdar Ortac bir ay bundan öncə beş il birlikdə yaşadığı Chloe Loughnanla bağlı məsələlərə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az bildirir ki, Ortac boşanmasına peşman olub-olmaması bağlı sualı cavablandırıb:

"Artıq boşanma hallarının suyu çıxıb, dadı qaçıb. Mən təbii ki, birlikdə ölmək və yaşlanmaq istərdim, amma olmadı. Özümü kiməsə nümunə göstərmək istəməzdim. Evləndiyim üçün əsla peşman deyiləm. Yaşadığım səkkiz ilin hər dəqiqəsi halal xoşu olsun". (olke.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.