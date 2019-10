Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Tacir Şahmalıoğlu "Bizimləsən" proqramında qonaq olarkən deyib. O, verilişdə anası ilə son dialoqundan bəhs edib:

"Getdik, molla dua oxuyanda anam qəbirə pıçıldadı. Yolda gələndə anamdan soruşdum ki, qəbirlə nə danışırdın? Birinci demək istəmədi, amma sonra dedi ki, mən balama söz verdim, tezliklə onun yanına gedəcəm. Bu söhbətdən 20 gün sonra dünyasını dəyişdi".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.