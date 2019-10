54 saat suda qalan qadın quruya çıxdı - 4 dəfə dayanmadan La Manş boğazını keçdi- FOTO

Amerikalı qadın dayanmadan 4 dəfə La-Manş boğazını keçən ilk qadın olub.

Milli.Az The Sun-a istinadla xəbər verir ki, Sarah Thomas adlı qadın 54 saat suda qaldıqdan sonra bu gün səhər saatlarında quruya çıxıb.

İllər əvvəl döş xərçəngi diaqnozu qoyulan qadın yarışa başlamazdan əvvəl Facebook-da paylaşım edərək həyəcanlı olduğunu qeyd edib.

37 yaşlı Sara bazar günü başlayan "mübarizə"sini bu gün səhər saatlarında bitirib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl yarışan üzgüçülər boğazı dayanmadan cəmi 3 dəfə keçə biliblər.

Emin

Milli.Az

