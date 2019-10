AFFA İntizam Komitəsi I Divizionda çıxış edən "Ağsu"nun futbolçusu Ceyhun Rəcəblini 4 oyunluq cəzalandırıb.

"Report"un məlumatına görə, buna oyunçunun II turda "Səbail-2" ilə matçda hakimi təhqir etməsi səbəb olub. Əyalət təmsilçisi bunun üçün 320 manat məbləğində cərimələnib.

Qeyd edək ki, qarşılaşma "Səbail"in 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.



