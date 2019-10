"Qarabağ" əvəzedici komandası üçün heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.

Milli.Az sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu yayda transfer etdiyi Xayme Romeronun qardaşı Daniel Romeronu da heyətinə cəlb edib.

1996-cı il təvəllüdlü hücumçu əvəzedici komandada çıxış edəcək.

Daniel I Divizionun III turunda "Zirə-2" ilə oyunda debüt şansı əldə etməyib.

Milli.Az

