UNEC-in bakalavr və magistr pilləsi üzrə ikili diplom proqramlarının sərgisi keçiriləcək

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “UNEC ikili diplom proqramları‘’ sərgisi keçiriləcək.

Sərgidə UNEC-in Avropa və Amerikanın aparıcı universitetləri ilə bakalavr və magistr pilləsi üzrə 8 ikili diplom proqramı təqdim olunacaq.

UNEC-də bakalavr pilləsi üzrə 4 il müddətində London Unversiteti/London İqtisadiyyat Məktəbi, Fransanın Montpellier Universiteti, Fransanın ICD Beynəlxalq Biznes Məktəbi (Institut international du commerce et du développement) və Moskva Dövlət Humanitar İqtisad Universitetinin diplomlarını əldə etmək mümkündür.

Eləcə də magistr pilləsi üzrə isə ABŞ-ın Linkoln Universiteti, Fransanın Montpellier Universiteti, Litvanın Mikolas Romeris Universiteti (MRU), İsveçrənin UBİS (University of Business and International Studies) Biznes və Beynəlxalq Tədqiqatlar Universiteti (BBTU) ikili diplom proqramları reallaşdırır.

İkili diplom proqramlarının sərgisi sentyabrın 21-də saat 10:00-14:00-dək UNEC-in əsas tədris binasında (İstiqaliyyət küçəsi 6) keçiriləcək.

UNEC-in tələbə, magistr və valideynləri sərgiyə dəvət olunur.

