"Liverpul"un baş məşqçisi Yürgen Klopp Napoli ilə oyundan öncə maraqlı açıqlama verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, almaniyalı mütəxəssis "Napoli"nin baş məşqçisi Karlo Ançelottinin "Biz Avropanın ən güclü klubu ilə qarşılaşacağıq" açıqlamasına cavab verib.

""Liverpul" Avropanın ən güclüsü deyil, çünki "Mançester Siti" dünyanın ən güclüsüdür", - deyib Klopp.

Qeyd edək ki, "Napoli" - "Liverpul" qarşılaşması bu gün saat 23:00-da keçiriləcək.

Milli.Az

