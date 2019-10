Masallıda ağır qəza: polis kapitanı öldü - FOTO

Masallıda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində polis kapitanı vəfat edib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Sərçuvar kəndində qeydə alınıb.

Lənkəran rayonu Girdəni kənd sakini, 67 yaşlı Kamal Fətullayevin sürücüsü olduğu "KamAZ" markalı yük maşını Bakı şəhəri, Sabunçu rayon sakini, 33 yaşlı Mehdi Əhmədovun idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı maşınla toqquşub.

Nəticədə, xəstəxanaya çatdırılan M.Əhmədov ağır bədən xəsarətləri aldığından həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

