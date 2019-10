Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri müğənni Xatun Əliyeva "Üç əlli" verilişində deyib. Sənətçi adını açıqlamadığı həmkarını biabır edib:

"Salyanda toyda idik. Bütün günü toyda, nə qədər pul qazanır. Çıxarıb ofisianta 6 manat verdi. Adam o qədər pul verər? Özüm bilə-bilə soruşdum. Mən də çıxarıb 50 manat verdim. Hər kəs öz qiymətini verir".

