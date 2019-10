Brilliant Dadaşovanın oğlu: "Vacibdir ki, bilsinlər, sən mənim anamsan?!"

Xalq artisti Brilliant Dadaşova oğlu Cahad Hacıyevlə bağlı maraqlı açıqlama verib.

Milli.Az redaktor.az-a istinadla bildirir ki, Tarix Əliyevin (Tolik) aparıcısı olduğu "Hər şey daxil" verilişində qonaq olan müğənni bildirib ki, oğlunun təhsil aldığı ali məktəbdə konsert verib. Bu, Cahadın xoşuna gəlməyib:

"Cahad universitetdə oxuyurdu, gedib onun təhsil aldığı ali məktəbdə konsert verdim. Ona deməmişdim. Həmin gün zəng edib dedim. Konsertin sonunda gəlib əlimdən tutub dedi ki, "Gəlib, burada da aləmi qatdın bir-birinə?! Vacibdir ki, bilsinlər, sən mənim anamsan?!"

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.