"Qarabağ"ın UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibi Lüksemburq "Düdelanj"ı baş məşqçisi Emilio Ferrera ilə yollarını ayırıb.

"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu komandanın çempionatda uğursuz çıxış etməsi səbəb olub.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" qrup mərhələsində “Düdelanj”la ilk matçını oktyabrın 3-də səfərdə, təkrar qarşılaşmasını isə dekabrın 12-də evdə keçirəcək.



