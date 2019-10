Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha 4 qadın güləşçisinin rəqibləri bəlli olub

Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda güləş üzrə dünya çempionatı davam edir.

"Report"un məlumatına görə, beşinci yarış günündə qadın güləşi üzrə 57, 59, 65 və 76 kq-da mübarizəyə start veriləcək.

Bu gün həmin çəkilər üzrə püşkatma mərasimi keçirilib və Azərbaycan güləşçilərinin də rəqibləri müəyyənləşib.



57 kq

Təsnifat - Alyona Kolesnik - İrina Çixradze (UKR)



59 kq

Təsnifat - Tatyana Omelçenko - Ana Paulina Mokeyava (NZL)



65 kq

1/8 final - Elis Manolova - Kaur Navyot (İND)



76 kq

Səbirə Əliyeva - Eunyu Hvanq (KOR)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.