Tanınmış meyxanaçı Orxan Lökbatanlının model Aysu Bədəlzadə ilə fotoları yayılıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki,sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdən onların eşq yaşadığı məlum olub. Model paylaşımın altında ona verilən "Orxanla sevgilisiz?" sualını "Hə" deyə cavabıandırıb.

Qeyd edək ki, Aysu Bədəlzadə ATV telekanalında yayımlanan "Dəb Mənəm" verilişi ilə məşhurlaşıb.

Orxan Lökbatanlının ailəli olduğu bildirilir.

Milli.Az

