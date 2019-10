İslam İnkişaf Bankının (IsDB) daha iki missiyası Azərbaycana səfər edib.

“Report”un məlumatına görə, missiyalara Əbdülhəmid Abu başçılıq edir.

IsDB-ninin Ticarətin Maliyyələşdirilməsi üzrə İslam Korporasiyasını və Özəl Sektorun Maliyyələşdirilməsi üzrə İslam Korporasiyasını təmsil edən missiyalar Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Onların Azərbaycan hökumətinin, özəl sektorun, "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" (ABA) İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə bir araya gələcəkləri bildirilir.



