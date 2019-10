"İşsizlikdən sığorta haqları üzrə proqnozlar artıqlaması ilə icra edilib" - Nazir müavini

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Vergilər nazirinin birinci müavini Sahir Məmmədxanov "Sosial sığorta haqlarının yığımı üzrə görülmüş işlər və mövcud vəziyyət, problemlər" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.

Nazir müavininin sözlərinə görə, aparılmış işlərin nəticəsi olaraq 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında məcburi dövlət sosial sığorta (MDSS) və işsizlikdən sığorta haqları üzrə proqnozlar artıqlaması ilə icra edilib:

"Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə nəzərdə tutulandan 7 faiz, işsizlikdən sığorta haqları üzrə 6,7 faiz artıq vəsait daxil olub. Eyni zamanda, sosial sığorta və işsizlik sığortası üzrə borcu olan vergi ödəyicilərinin sayı və borcun ümumi məbləği ilin əvvəli ilə müqayisədə əhəmiyyətli şəkildə azalıb".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.