Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) bu ölkədəki nümayəndəliyini qeydiyyata alıb.

Bu barədə "Report"a idarədən məlumat verilib

QMİ-nin Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi bir xarici dini qurumun Rusiya ərazisində rəsmi olaraq qeydiyyata alınan ilk və yeganə nümayəndəliyidir.



