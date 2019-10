“Global Power” dünyanın ən güclü ordusuna malik ölkələrin adlarını açıqlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, siyahıda 137 ölkə yer alıb.

Orduların 2019-cu il üzrə imkanlarını göstərən siyahıda Azərbaycan 62-ci, Ermənistan 96-cı, İran 16-cı yerdə qərarlaşıb.

İlk onluq belədir:

1.ABŞ

2.Rusiya

3.Çin

4. Hindistan

5. Fransa

6. Yaponiya

7. Cənubi Koreya

8. İngiltərə

9. Türkiyə

10. Almaniya

Zümrüd

