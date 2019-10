Əməkdar artist Manana bu dəfə həyat yoldaşı Georgi ilə obyektiv qarşısına keçib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni ailə fotosunu İnstaqram səhifəsində yerləşdirib. Şəkildə sənətçinin əri ilə yanaşı qızı Elizabet və oğlu David də yer alıblar.

Manana qızının artıq altıncı sinfə keçdiyini vurğulayıb. O, oğlunun isə böyüklər qrupunun uşaq bağçasına başladığını bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.