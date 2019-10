Bu gün Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, bir neçə dəqiqə əvvəl 20-25 yaşlı gənc özünü Koroğlu nəqliyyat qovşağındakı körpüdən atıb.

Hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılıb.

Özünü atan gəncin kimliyi hələlik məlum deyil.

Muxtar

