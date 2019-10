Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rusiyalı həmkarı Vladimir Putin və iranlı həmkarı Həsən Ruhanini yerli meyvəyə qonaq edib.

Publika.az xəbər verir ki, Türkiyə-Rusiya-İran Üçlü Zirvəsindən sonra bir araya gələn liderlər Aydın bölgəsində yetişən əncirdən dadıb.

