ABŞ Səudiyyə Ərəbistanının “Saudi Aramco” şirkətinin obyektlərinə edilən hücumların kəşfiyyat məlumatlarını paylaşıb.

Publika.az “Wall Street Journal”a istinadən xəbər verir ki, məlumatda hücumun 20 silahlı Pilotsuz Uçuş Aparatı və ən az 10 raketlə gerçəkləşdirildiyi qeyd edilib.

Səudiyyə Ərəbistanı bu məlumatların yekun nəticəyə gəlmək üçün kifayət etmədiyini bildirib.

