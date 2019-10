Komitə sədri: "Kinematoqrafiya sahəsinə də imtiyazların aid edilməsini arzu edirik"

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin iclasında çıxış edən komitə sədri Rafael Hüseynov deyib.

Onun sözlərinə görə, "Kinematoqrafiya haqqında" qanun layihəsi hazırdır:

"Başqa qanunlarda nəzərdə tutulan imtiyazların kinematoqrafiya sahəsinə də aid edilməsini arzu edirik. Bunun üçün biz müvafiq dövlət orqanlarına müraciət etmişik. Çalışırıq ki, imtiyazlarla bağlı müraciətlər müsbət həll olunsun. Həmin müraciətlər müsbət həll edilərsə, qanun layihəsi çox tezliklə Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.