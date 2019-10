"ASK Arena"da 1400 manata yaxın pul oğurlanıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə sentyabrın 15-də, saat 12:00 radələrində olub.

Belə ki, stadionun paltardəyişmə otağında 2000-ci il təvəllüdlü Zahid Uğurlunun mobil telefonu, içərisində 1200 manat olan pul kisəsi və 2003-cü təvəllüdlü Adil Abbasovun 100 dolları (170 manat) oğurlanıb.

Məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

