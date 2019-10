Paşinyan ABŞ-a gedir

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinya ABŞ-a səfərə gedir.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Armeniya” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sentyabrın 21-də Nikol Paşinyan ABŞ-a işgüzar səfərə yola düşəcək.

O, sentyabrın 22-də Los-Ancelesdə, şəhərin mərkəzində mitinqdə çıxış edəcək. Kaliforniya ştatı və şəhərinin rəhbərliyi, erməni icmasının nümayəndələri və erməni KİV-nin təmsilçiləri ilə görüşəcək.

Paşinyanın BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasında iştirak və çıxışı da nəzərdə tutulub. Daha sonra BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş ilə də görüşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.