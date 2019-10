Bankomat axtarışına son - Expresso Salary kartı ilə bütün ATM-lərdə komissiyasız nağdlaşdırma

Bakı. Trend:

Korporativ müştərilər üçün ərsəyə gətirdiyi xidmətlərin keyfiyyətini davamlı olaraq inkişaf etdirən Expressbank-ın Expresso Salary əmək haqqı kartı sahibkarlara və onun əməkdaşlarına bir sıra üstünlüklər və imkanlar bəxş edir. Kartın özündə birləşdirdiyi üstünlüklər onu digər eyni adlı layihələrdən fərqləndirir.

Belə ki, Expresso Salary əmək haqqı kartı ilə ölkənin bütün ATM-lərində komissiyasız nağdlaşdırma mümkündür. Bununla yanaşı:

- Kartdakı qalıq məbləğə illik 3% gəlir

- Kartla ödəniş zamanı 30%-dək cashback qazanma

- Əmək haqqının 50%-i həcmində avans kreditin alınması

- Əmək haqqının köçürülməsi haqqında pulsuz SMS məlumatlandırma imkanlarından da faydalanmaq mümkündür.

“Expresso Salary”ni əldə edən korporativ müştərilərə əməkdaşlarının sayından və dövriyyəsindən asılı olaraq individual xidmət paketləri təklif oluna bilər. “Expresso Salary” əmək haqqı layihəsi barəsində daha ətraflı məlumatı növbəti linkdən öyrənmək mümkündür. Link: https://www.expressbank.az/business/other-services/expresso-salary

Pərakəndə və biznes bankçılıq sahəsində geniş çeşiddə bank məhsulu və xidmətlər təklif edən "Expressbank"ın ölkə ərazisində 15 filialı mövcuddur. Bank xidmətləri barədə ətraflı məlumatı 132 Məlumat Mərkəzinə zəng edərək, www.expressbank.az saytına və ya bankın sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə daxil olaraq əldə edə bilərsiniz.

