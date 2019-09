​Dəmir arakəsmələr can alır, yoxsa xilas edir? – VİDEO – FOTO

Yollarda hərəkətin təhlükəsizlik və hərəkət istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün illərdir dəmir arakəsmələrdən istifadə edilir. Son illərin statistik göstəricilərinə görə, qəzalar zamanı bu metal listlər hadisənin ağırlıq dərəcəsinə kifayət qədər təsir edir.



Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin “Günə Doğru” proqramında mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlanıb.

Mütəxəssislər deyir ki, bu metal arakəsmələr toqquşma zamanı yaranan kinetik enerjinin azaldılması üçün nəzərdə tutulub. Amma yüksək sürət amili eləcə də, toqquşma anından asılı olaraq həmin arakəsmələr ciddi fəadlara səbəb olur.

Ərşad Hüseynov – Ekspert: “Onlar adətən toxunan zərbələrə hesablanır, frontal zərbələrə deyil. Toxunan zərbə olduqda kinetik enerjinin bir hissəsini udur. Deformasiya edir, lakin uçurumdan düşəndə və ya qarşı tərəfdəki ilə toqquşandan daha az zərərlə çıxır”.

Bu kimi amillər nəzərə alınaraq yollara daha müassir beton plitələrin quraşdırılmasına başlanılıb.

Anar Nəcəfli – AAYDA-nın rəsmisi: “Onun xüsusi təkər qaytar hissəsi var ki, maşının təkəri bir başa olaraq o betonla çırpınmanın qarşısını alır və təkər dəydikdə o əks istiqamətdə hərəkət edir”.

Mütəxəsislərın fikrincə, yaxşı olar ki, dünyada müassir texnoloji yeniliklərlə hazırlanan təhlükəsizlik bariyerlərinin tətbiqinə keçid edilsin.



