Cazibədar model İvana Sert Yunanıstanda tətil zamanı çəkdirdiyi fotosunu sosial mediada paylaşıb.

Milli.Az yenicag.az-a istinadla xəbər verir ki, son zamanlar özünü müğənni kimi sınayan modelin bikinidə çəkdirdiyi fotosu maraqla qarşılanıb.

32 yaşlı İvananın "Hələlik yay" şərhi ilə paylaşdığı şəkil 5 mindən çox izləyici tərəfindən bəyənilib.

Milli.Az

