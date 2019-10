Vergilər Nazirliyi Bakıdakı “Alov qüllələri” kompleksində (“Fairmont Hotel Baku”) tədbir keçirmək üçün 12 169 manat ödəyəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu məbləğ otelin məxsus olduğu “Azinko Development” MMC-yə ödəniləcək.



