SON DƏQİQƏ: İran ordusuna dəhşətli hücüm, 10 əsgər öldürüldü

Suriyanın şərqində İran Hərbi Qüvvələrinə hücum edilib.

Publika.az xəbər verir ki, nəticədə 10 İran əsgəri ölüb.

Bu barədə mərkəzi İngiltərədə yerləşən Suriya İnsan Hüquqları Müşahidə Şurası (SOHR) məlumat yayıb.

Məlumatda hücumun Suriyanın şərqində İraq sərhədinə yaxın Əbu Kamal bölgəsində gerçəkləşdirildiyi qeyd olunub.

Hücumun kim tərəfindən təşkil olunduğu məlum deyil.

Qeyd edək ki, daha əvvəl eyni yerdə F-35 qırıcıları ilə aviazərbələr endirilmiş, nəticədə 18 İran əsgəri həlak olmuşdu.

Zümrüd

