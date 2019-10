Müğənni Sılanın sevgilisi, aşpaz Hazer Amani ilə nikah masasına oturmağa hazırlaşdığı iddia edilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük toydan əvvəl İtaliya səfərinə yollanıb. Tətil çərçivəsində Amani bir restoranla görüşüb, onun menyusunu hazırlamaqla bağlı danışıqlar da aparacaq.

Məşhur məkanları gəzib, yeni təamlardan dadacaq Sıla və aşpaz sevgilisi İstanbula qayıtdıqdan sonra toy tarixini və məkanını dəqiqləşdirəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.