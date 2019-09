Cazibədar model İvana Sert Yunanıstanda tətil zamanı çəkdirdiyi fotosunu sosial mediada paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son zamanlar özünü müğənni kimi sınayan modelin bikinidə çəkdirdiyi fotosu maraqla qarşılanıb.

32 yaşlı İvananın "Hələlik yay" şərhi ilə paylaşdığı şəkil 5 mindən çox izləyici tərəfindən bəyənilib.

