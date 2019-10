Türkiyəli məşhur aktyor Kıvanç Tatlıtuğ 10 ildir siması olduğu cins brendi ilə müqaviləsini təzələyib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, ötən gün həyat yoldaşı ilə markanın tanıtım gecəsinə qatılıb.

Məlum olub ki, sənətçi bir illik müqaviləyə əsasən 5 milyon lirə (1,4 milyon manat) pul alacaq.

Milli.Az

