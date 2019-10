Bakı Marionet Teatrı Fransada “Leylı və Məcnun” tamaşası ilə çıxış edəcək.

Teatrdan "Report"a verilən məlumata görə, Beynəlxalq Marionet Festivalı sentyabrın 21-22-də Şarlevil-Mezyer şəhərində baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın xüsusi dəstəyi ilə Bakı Marionet Teatrı 2013-cü ildən etibarən "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Teatrın əsası rejissor və rəssam Tərlan Qorçu tərəfindən 1980-ci illərdə qoyulub.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.