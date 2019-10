Azərbaycandan xaricə gedənlərin sayı 21% artıb

Bu ilin yanvar-avqust aylarında xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,7% artaraq 3 729,2 min nəfər olub.

“Report” Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, ölkə vətəndaşlarının 36,4%-i İrana, 29%-i i Gürcüstana, 17,5%-i Rusiya Federasiyasına, 11,6%-i Türkiyəyə, 5,5%-i isə digər ölkələrə gedib.

Gedənlərin 63,8%-ini kişilər, 36,2%-ini qadınlar təşkil edib.

Bu dövrdə İrana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 48,1%, Gürcüstana gedənlərin sayı 13,3%, Rusiyaya gedənlərin sayı 7,4%, Türkiyəyə gedənlərin sayı isə 5,1% artıb.

Bu ilin yanvar-avqust aylarında xarici ölkələrə səfər etmiş Azərbaycan vətəndaşlarının 82,2%-i dəmir yolu və avtomobil, 17,1%-i hava, 0,7%-i isə su nəqliyyatından istifadə edib.



