Bakı şəhərində intihara cəhd faktı qeydə alınıb.

Milli.Az "Yeni Sabah"a istinadən xəbər verir ki, hadisə "Koroğlu" metrosunun yaxınlığında baş verib.

Bildirilir ki, bir az əvvəl Bakı Olimpiya Stadionuna gedən yolda 15-16 yaşlı gənc Dərnəgül istiqamətindəki körpüdən tullanaraq intihara cəhd edib.

Onun xəsarət aldığı deyilir.

