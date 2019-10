"AZERNEWS" qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb - FOTO

Sentyabr ayının 17-də "AZERNEWS" onlayn qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb.

Milli.Az xəbər verir ki, oxucular qəzetin yeni buraxılışında Milli komanda Arena Polo Dünya Kubokunu qazandı; Azərbaycan, Polşa sahibkarlar üçün bazara çıxış imkanlarını asanlaşdıracaq; SOCAR yeraltı qaz ehtiyatlarını artıracaq; Yerli məhsullar Food Expo Warsaw 2019 qida sərgisində nümayiş olundu və digər məqalələrlə tanış ola bilərlər.

"AZERNEWS" Ümumdünya Qəzet və Qəzet Naşirləri Assosiasiyasının (WAN-IFRA) assosiativ üzvüdür.

Onlayn qəzeti oxumaq üçün www.azernews.az ünvanına keçə bilərsiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.