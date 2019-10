Azərbaycanı Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultandakı dünya çempionatında təmsil edən Mariya Stadnik yarımfinal görüşünü keçirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Yanan Sunla (Çin) qarşılaşan idmançımız 6:4 hesablı qələbə ilə finala yüksəlib.

Qeyd edək ki, güləşçimizin sentyabrın 18-də keçiriləcək həlledici görüşdəki rəqibi Emilia Alina Vuç (Rumıniya) olacaq.

